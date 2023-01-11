"Суммарно программа обновления гражданского флота сверстана на 231 млрд рублей. Помимо заложенных в бюджете 10 млрд рублей, которые направляются на субсидии, она подразумевает выделение из ФНБ 136 млрд рублей. Ещё 85 млрд ГТЛК привлечёт с рынка", — сказал он в ходе доклада на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, отметив, что "такая комбинированная схема обеспечит эксплуатантам экономически эффективную лизинговую модель".

Мантуров предложил реализовать программу льготного лизинга водного транспорта по схеме программы поддержки лизинга гражданских воздушных судов: "То есть, займы из ФНБ под 1,5% годовых и смягчение требований по прибыльности".

Он сообщил, что инвестпрограмма в гражданском судостроении уже сформирована, ГТЛК с Минфином согласовали ее в рабочем порядке и документ готов к внесению в правительство. В случае оперативного утверждения кабмином паспорта инвестпроекта выделение средств может начаться в I квартале этого года, отметил он.

По словам вице-премьера, всего в период с 2023 по 2027 годы российские верфи рассчитывают построить 260 гражданских судов различного назначения и дедвейта. Наибольший объем заказов планируется по грузовым судам, таким как танкеры, контейнеровозы, баржи, буксиры и сухогрузы, в том числе арктического класса. Также планируется строительство рыбопромысловых судов, земснарядов для работ по расшивке водных артерий и дальнейшее развитие пассажирского флота (в том числе на электроходу), сообщил Мантуров.

Как сообщалось, на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре президент РФ призвал начать выделять средства ФНБ на льготный лизинг воздушного и водного транспорта. "Обращаю внимание коллег из правительства, программы должны быть реализованы в полном объеме. Средства на лизинг воздушных судов нужно начать предоставлять уже в текущем году, а водного транспорта — не позднее I квартала 2023 года", — заявлял Путин.