По его информации, инцидент произошел из-за отключения компьютера Федерального авиационного управления (FAA), в результате которого система NOTAM перестала рассылать уведомления о технических деталях полетов авиакомпаниям и другим службам, задействованным в организации рейсов.

Задержки рейсов начались около 7 утра. По данным системы Flight Radar, всего задержано более 1 1160 рейсов в страну и из нее. Менее 100 рейсов имеют статус «отмененных».

По сообщению FAA, ее специалисты работают над восстановлением системы, частично она уже начала работать.

Аэропорты США сообщают, что задержки могут продолжаться в течение всего дня и советуют пассажирам проверять статус своих рейсов.