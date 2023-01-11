"В экспозиции — оригиналы картин Федора Конюхова, уникальные кадры из кругосветных морских путешествий от первого лица, видеопроект "Ожившие картины и курс судовой навигации", — говорится в сообщении.

На яхте проводят экскурсионные уроки, а также занятия для школьников по географии, истории, основам духовно-нравственной культуры народов России, изобразительному искусству, основам безопасности жизнедеятельности. Уникальная парусная яхта "Святая Виктория" является исторической культурной ценностью (экспертиза №2-11-188 от 25.09.2017, выдана министерством культуры РФ)", отмечается в сообщении.