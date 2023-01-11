"Численность пассажиров дальних поездов выросла, несмотря на ограничения, которые были введены Литвой в связи с пандемией коронавируса для транзитных пассажирских поездов и действовали в течение всего 2022 года. С начала года в составе не должно было находиться более 250 человек, с 1 августа эта цифра была увеличена до 300 пассажиров", — отметили в пресс-службе.

Основной пассажиропоток пришелся на Москву и Санкт-Петербург.

В настоящее время Калининградскую область с Россией связывают три поезда: до Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.

При этом, по словам собеседника агентства, значительно за прошедший год вырос пассажиропоток и в пригородном сообщении, где было перевезено 6 млн 684,3 тыс. пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее.

"Это связано с высокой популярностью Калининградской области, как места для туризма и проведения коротких и длительных отпусков. В этом плане наибольшей популярностью у пассажиров пользовалось побережье Балтийского моря. В летние месяцы в приморские курорты неоднократно назначались дополнительные поезда в связи с повышенным спросом", — резюмировал сотрудник пресс-службы.

Эксплуатационная длина КЖД составляет около 963 км.

Ранее сообщалось, что в течение 2022 года КЖД получила четыре новых электропоезда "Ласточка" для работы на приморских маршрутах. Поезда поступила в регион в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" и в соответствие с решением областного правительства. Летом 2021 года железнодорожный и автомобильный транспорт стал не справляться с доставкой людей к морю. Губернатор Антон Алиханов поручил правительству решить эту проблему за счет обращения в РЖД о выделении региону дополнительных электропоездов "Ласточка".