Большая часть тургрупп прибыла из Челябинской области и соседней Башкирии. Также были гости из Новосибирска, Брянска, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска. Средний возраст туристов — 36 лет.

Почти 80% посетителей отправлялись в однодневный поход протяженностью 9 км по маршруту село Тюлюк — гора Поперечная.

"И лишь примерно каждый десятый отважился совершить более дальний поход — например, пройти траверсом по хребту или преодолеть расстояние от Тюлюка до села Верх-Катавка", — отметили в пресс-службе.

Сотрудники нацпарка отмечают, что траверс по Зигальге достаточно сложен, почти все вершины здесь имеют крутые курумистые склоны, окружены труднопроходимой тайгой с частоколом деревьев и мшистыми курумниками. "Скорость передвижения в этих местах не больше двух километров в час, между вершинами большие перепады высот и приличные расстояния с участками густой тайги", — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на территории Катав-Ивановского района Челябинской области будет создан национальный парк "Зигальга" площадью 45 тыс. гектаров. Он расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в Башкирии.

"Зигальга" стал четвертой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения в регионе.