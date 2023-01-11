«В 2022 г. Израиль посетили 2,67 миллиона туристов со всего мира, что на 41% ниже показателей рекордного 2019 года, но свидетельствует о высоких темпах восстановления туристического потока», — говорится в сообщении.

Больше всего туристов приехали из США – 793,7 тыс., минус 16% по сравнению с 2019 годом. На втором месте – Франция, откуда прибыли 231,5 тыс. туристов, что на треть меньше показателя 2019 года. Третье место заняла Великобритания (174,6 тыс. туристов, минус 23%). На четвертом – Россия, из которой прибыли 160 тыс. туристов. Это на 52% меньше, чем в рекордном 2019 году. Пятое место заняла Германия (141 тыс. туристов).

«2022 г. был годом восстановления после кризиса, связанного с пандемией. Тенденция положительная, и побить рекорд въездного туризма 2019 года — реалистичная цель. Наша задача — попытаться снизить барьеры и быстрее запустить проекты по увеличению номерного фонда и развитию инфраструктуры, чтобы полностью реализовать туристический потенциал Израиля», — цитирует пресс-служба министра туризма Израиля Хаима Каца.

В 2019 году Израиль посетили 4,55 млн иностранных туристов, в том числе почти 320 тыс. российских. Россия заняла третье место после США и Франции по объему турпотока.