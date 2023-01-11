По его словам, центр вместит в себя стационарную экспозицию площадью свыше 10 тыс. кв. м, современное фондохранилище, выставочные залы, детский центр, музей-театр и научную библиотеку с читальным залом.

Малков отметил, что Музейный центр является одним из ключевых объектов, строительство которых будет завершено в этом году. "Работа идет полным ходом. Сдача объекта запланирована на декабрь", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что ход строительства в первых числах января проинспектировал заместитель министра финансов России Павел Кадочников.

Строительство Музейного центра в Рязани на улице Соборной было начато в 2015 году после передачи зданий Рязанского музея-заповедника на территории Кремля церкви. Заказчиком строительства выступило министерство культуры РФ, на проведение работ из госбюджета сначала было выделено более 1,2 млрд рублей, позднее еще 177 млн рублей. Изначально строительство Центра должно было быть завершено в 2018 году, однако впоследствии эта дата неоднократно переносилась.