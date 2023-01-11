«Центральным пунктом программы Rosafest будет горнолыжный квест «Большая Игра Тинькофф», где ожидается участие около 10 тысяч игроков. В этом году его призовой фонд составляет 500 тыс. рублей. В cноупарке в Горной Олимпийской деревне появится новая фигура для любителей, где они смогут потренироваться вместе со 150 сильнейшими атлетами страны», — говорится в сообщении.

На курорте отмечают, что спортивной новинкой фестиваля станет целое новое направление – Olimpbet Slalom и Skicross Academy. Неделя бесплатных тренировок на специально подготовленной трассе завершится соревнованиями. А спортивные достижения можно будет отметить на концертах Olimpbet Live.

«Фестиваль пройдет при поддержке титульного партнера – бренда энергетических напитков Gorilla Energy. В честь юбилея сотрудничества команда именитых граффити-художников разместили рисунки на экстрим тематику в отеле для райдеров Riders Lodge. Бренд уже более 5 лет поддерживает основные фристайл-соревнования фестиваля и заряжает всех гостей энергией в апре-ски зоне», — уточнили в пресс-службе.

Партнер фестиваля онлайн-кинотеатр PREMIER приготовил для гостей Rosafest две секретные премьеры. В этом году технологическим партнером Rosafest станет крупнейшая российская ИТ-компания VK. В рамках фестиваля компания объединит миллионы пользователей в своих сервисах.

«Наше мероприятие заслуженно получило статус лучшего молодежного события. Сюда всегда едут за комфортом, драйвом и понятным окружением. Уверены, что никто из участников не будет скучать, потому что их, как и всегда, ждет интересная и разнообразная программа», — цитирует пресс-служба организаторов Rosafest.