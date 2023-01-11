«Сбор будет взиматься с прибывающих в страну иностранных туристов. Его размер составит 300 бат (около 620 рублей), доходы от него будут направлены на покрытие медицинских расходов заболевших туристов и развитие инфраструктуры в популярных у иностранных гостей регионах», — цитирует его издание Bangkok Post.

Министр уточнил, что иностранцы, имеющие разрешение на работу и пограничные пропуска, будут освобождены от уплаты сбора.

Власти Таиланда не впервые заявляют о планах введения сбора с иностранных туристов. В январе 2022 года они сообщили о намерении ввести сбор с апреля того же года. Его размер также должен был составить 300 бат. Затем введение сбора было перенесено на 1 января 2023 года, но снова было отложено. Против сбора выступают представители туристического бизнеса, опасающиеся, что его введение замедлит восстановление иностранного турпотока.

Ратчакитпракарн добавил, что в 2023 году Таиланд рассчитывает принять 25 млн иностранных туристов. В 2022 году их число составило 11,8 млн. А до пандемии коронавируса в 2019 году иностранный турпоток достиг 40 млн прибытий, из которых 1,5 млн были российскими.