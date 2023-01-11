"Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Теперь они (знаки — ИФ) помогают москвичам и гостям столицы быстро сориентироваться и найти нужный объект", — сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

"Устанавливаем указатели к социальным, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, зданиям органов госвласти, станциям метро, вокзалам и ТПУ, другим значимым городским объектам", — добавил Бирюков.

В комплексе городского хозяйства уточнили, что с 2014 года в Москве появилось более 96 тыс. домовых и свыше 12 тыс. городских указателей нового формата.