Отмечается, что к этому времени планируется ввести в эксплуатацию колесо обозрения и подвесную пассажирскую канатную дорогу.

"Сейчас идет активная подготовка к установке колеса обозрения, в ближайшее время начнем монтаж конструкции. Также установлены опоры под канатную дорогу. Ее протяженность — 1,62 тыс. метров, а длина горнолыжной трассы — 1,7 тыс. метров", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Олега Карсанова.

По его информации, канатная дорога будет готова уже в феврале, гости курорта смогут подниматься наверх, а далее — продолжать свое движение по экологическим тропинкам, которые расположатся на верхней части горы Лысая.

Карсанов добавил, что в ближайшее время завершится первый этап строительства на северном склоне Лысой горы, остальные строительно-монтажные работы будут продолжаться параллельно: объект планируется сдавать поэтапно.

"Реализация инвестпроектов — один из ключевых факторов развития республики. Мы работаем в этом направлении и предоставляем инвесторам соответствующие преференции", — цитирует пресс-служба слова главы республики Сергея Меняйло.

Ранее сообщалось, что строительство тематического "Алания-парка" вблизи Владикавказа планируется завершить в 2026 году. Объект станет самым крупным всесезонным тематическим парком в Северо-Кавказском федеральном округе.

Предполагается создание развлекательных комплексов с широким набором рекреационных и культурно-досуговых услуг, среди них — подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения, гостиницы, ресторан, кафе, маршруты для катания на горных велосипедах. На южном склоне предполагается строительство тематического семейного парка с аттракционами.

В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест. Общий объем финансирования — 3,2 млрд рублей.