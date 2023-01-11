"В этот раз мы решили приурочить традиционную акцию "В зоопарке ждут подарки" к Старому новому году — она пройдёт с 13 по 15 января. В рамках акции каждый, кто принесёт подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию", — сообщается в среду на сайте зоопарка.

Пункты приема подарков для обитателей зоопарка будут работать с 10:00 до 16:00 на Главном входе в зоопарк и на новом входе со стороны метро Баррикадная.

"Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей", — говорится в сообщение.

В нем уточняется, что все подарки для животных столичного зоопарка должны быть сделаны из экологически благоприятного материала и не должны содержать следов химических веществ.

"Зоологи проверят игрушки и передадут животным. В списке подарков, одобренных нашими зоологами, мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине", — сообщается на сайте.