Пункты приема подарков для обитателей зоопарка будут работать с 10:00 до 16:00 на Главном входе в зоопарк и на новом входе со стороны метро Баррикадная.
"Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей", — говорится в сообщение.
В нем уточняется, что все подарки для животных столичного зоопарка должны быть сделаны из экологически благоприятного материала и не должны содержать следов химических веществ.
"Зоологи проверят игрушки и передадут животным. В списке подарков, одобренных нашими зоологами, мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине", — сообщается на сайте.