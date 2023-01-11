Рейсы будут выполняться до 27 сентября 2023 года один раз в неделю (по понедельникам).

На маршруте авиаперевозчик задействует широкофюзеляжный самолет А330-200, время в пути составит около 10 часов.

В настоящее время прямых перелетов по этому направлению из аэропорта Владивостока нет.

Ранее сообщалось, что iFly в начале июня возобновит программу полетов из Владивостока и Хабаровска в Сочи. Прямые перелеты из Хабаровска будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам, из Владивостока — по средам и субботам. iFly открыла перелеты с Дальнего Востока в Сочи в летнем сезоне прошлого года.

iFly — российская частная авиакомпания. Эксплуатирует несколько A330, базируется во "Внуково". По данным ЕГРЮЛ на 10 января 2023 года, ООО "Ай Флай" контролируется одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем является АО "Компания "Юнокс" (30%).

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.