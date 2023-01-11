«В период с 30 декабря по 8 января туристический поток в целом по России, включая экскурсантов, составил порядка 10,3 млн человек. Лидерами по турпотоку стали Москва, которую посетили более 2 млн человек, что на 8% превышает показатель того же периода 2022 года, Московская область, принявшая 2 млн туристов, Санкт-Петербург, где побывал 1 млн гостей (плюс 7% к прошлому году)», — говорится в сообщении.

Также в первую десятку вошли Тверская область, принявшая 700 тыс. туристов, что на 21% больше, чем годом ранее, Краснодарский край (430 тыс. туристов, плюс 2%), Липецкая область (330 тыс. туристов, плюс 35%), Вологодская область (213 тыс. туристов, плюс 61%), Тюменская область (200 туристов, плюс 10%), Крым (177 тыс. туристов, минус 33%), Кемеровская область и курорт Шерегеш (170 тыс. туристов, плюс 5%).

Лидерами по динамике роста турпотока стали Вологодская область, принявшая на 61% туристов больше, Ставропольский край (плюс 40%), Липецкая область, где прирост составил 35%, Северная Осетия (плюс 33%). Наиболее серьезное снижение показал Крым – минус 33%.

Как подчеркивают в ассоциации, цифры по новогоднему турпотоку предоставляют региональные администрации, для некоторых регионов они предварительные.

По оценке АТОР, доля организованных туристов составила почти треть от общего потока путешествующих.

«Доля организованного туризма продолжает расти. Оценочно организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 млн или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок», – сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В прошлом году, по данным АТОР, по России на новогодние каникулы путешествовали 10 млн человек.

«В 2022 году, по наблюдениям аналитиков АТОР, продолжила расти доля организованного туризма. В ряде регионов клиенты туроператоры помогли нарастить поток классических туристов, замещая некоторую убыль количества командировочных. Оценочно, организованный турпоток на Новый год и каникулы 2023 года составил порядка 3 млн или более 28% от общего объема внутрироссийских туристических поездок», – говорит Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР).