"Пока (ситуация с коронавирусом в Китае) не требует особых мер. Это всё зависит от автоматизированной системы контроля, которая нам помогает организовать те мероприятия, которые не позволят осложнить ситуацию в РФ", — сказала Шарабакина в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

По ее словам, принимаемые Роспотребнадзором меры позволяют не препятствовать сложившимся торгово-экономическим отношениям России и Китая.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что в настоящее время сложная эпидситуация с коронавирусом отмечается в ряде стран, в том числе Китае.

США, Великобритания, Индия, Япония и другие страны объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В декабре 2022 года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.