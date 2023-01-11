"В 2022 году поток туристов в краевую столицу составил 151 541 человек, что на 28% больше показателя 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост турпотока связан с реализацией федеральных проектов по благоустройству, развитой туристической инфраструктурой, а также с проведением масштабных событийных и спортивных мероприятий.

В настоящее время в Ставрополе работают 47 гостиниц. За последние три года в городе было открыто пять современных отелей, а в начале 2023 года планируется открытие сетевого отеля "Азимут" на 250 мест.

В пресс-службе уточнили, что в администрации краевого центра уже составлен план по обустройству туристских объектов, определены приоритетные туристские маршруты, а также намечены мероприятия по продвижению имиджа Ставрополя как одного из туристических центров Северного Кавказа.

"Свои услуги пребывающим в город готово предоставить 71 туристское агентство. В Ставрополе реализуется более 20 туристских маршрутов", — отмечается в сообщении.