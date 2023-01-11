"Установлено, что 10 января 2023 года около 9 часов 30 минут по местному времени в процессе выполнения полета воздушного судна Ан-24РВ, выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Иркутск — Полярный, вследствие неполадок радиопереговорного оборудования экипажем было принято решение о возврате на аэродром вылета. Самолет благополучно выполнил посадку в Иркутске в 10 часов 30 минут", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате авиасобытия воздушное судно, на борту которого находились 24 пассажира и пять членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет. Проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).