По его словам, "природные достопримечательности и экологические маршруты ООПТ ежегодно посещают десятки тысяч горожан и гостей".
"К знаменитому сочинскому Прометею на Орлиных скалах только на новогодние праздники поднялись свыше двух с половиной тысяч человек — это одна из самых популярных экотроп курорта. И её ждёт преображение. Здесь смонтируют ступени и настилы от главной смотровой площадки до слияния рек, обустроят новые места для отдыха и откроют ещё три обзорные площадки", — написал Копайгородский.
Он также заверил, что все ключевые идеи Года экологии, который проходил на курорте в течение 2022 года, обязательно получат развитие.
"Совместно с нашими особо охраняемыми территориями, научным сообществом, волонтёрами и экоактивистами мы сформировали новую идеологию и стратегию. И в Год архитектуры все проекты будут гармонично вписаны в городскую среду с учётом зелёных стандартов, чтобы сохранить историю и уникальные природные богатства южной столицы нашей Родины для будущих поколений", — отметил мэр Сочи.
11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков.