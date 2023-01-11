"В этом году Сочинский национальный парк отметит юбилей — сорок лет. Намечена большая работа, и самый крупный проект — объединение трёх туристических маршрутов: к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и Большому Ахуну, они станут единой экскурсионной тропой", — написал градоначальник.

По его словам, "природные достопримечательности и экологические маршруты ООПТ ежегодно посещают десятки тысяч горожан и гостей".

"К знаменитому сочинскому Прометею на Орлиных скалах только на новогодние праздники поднялись свыше двух с половиной тысяч человек — это одна из самых популярных экотроп курорта. И её ждёт преображение. Здесь смонтируют ступени и настилы от главной смотровой площадки до слияния рек, обустроят новые места для отдыха и откроют ещё три обзорные площадки", — написал Копайгородский.

Он также заверил, что все ключевые идеи Года экологии, который проходил на курорте в течение 2022 года, обязательно получат развитие.

"Совместно с нашими особо охраняемыми территориями, научным сообществом, волонтёрами и экоактивистами мы сформировали новую идеологию и стратегию. И в Год архитектуры все проекты будут гармонично вписаны в городскую среду с учётом зелёных стандартов, чтобы сохранить историю и уникальные природные богатства южной столицы нашей Родины для будущих поколений", — отметил мэр Сочи.

11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков.