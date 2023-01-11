"Первые 130 "Паспортов путешественника" получили участники проекта "Моя зима в Подмосковье" с 1 января 2023 года. В рамках проекта желающие смогут посетить маршруты со спортивно-массовыми мероприятиями, историческими, культурными и туристическими центрами", — говорится в сообщении.

Среди маршрутов можно выбрать фестиваль "Тепло" в Серпухове, кубок Легкова в Наро-Фоминске, "Красногорский марафон", Лыжный семейный фестиваль в Одинцовском городском округе.

Победителем станет участник, который посетил больше всех мероприятий до 25 февраля 2023 года. Ему вручат специальный приз от команды губернатора, добавили в ведомстве.

Акция проводится министерством культуры и туризма Московской области совместно с министерством физической культуры и спорта региона и администрациями муниципалитетов.