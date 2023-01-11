"Крайне прискорбно, что Китай ограничивает выдачу виз по причинам, отличным от противодействия коронавирусу", — цитируют Хаяси СМИ.

Что касается ужесточения пограничного контроля Японии, глава МИД заявил: "Мы принимаем все возможные меры предосторожности, чтобы гарантировать, что международный поток людей не будет остановлен".

"Мы изучим условия распространения COVID-19 в Китае и то, как страна раскрывает информацию, и будем действовать соответствующим образом", — добавил он.

Ранее сообщалось, что китайские власти со вторника приостановили процесс оформления виз для японцев, желающих посетить Китай.

До этого во вторник стало известно, что Китай также приостановил выдачу туристических и деловых виз гражданам Южной Кореи — в ответ на требование к китайским путешественникам предъявлять отрицательные тесты на коронавирус COVID-19 при въезде в страну.

США, Великобритания, Индия, Япония и другие страны объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19. В частности, они приняли решение требовать от всех лиц, прибывающих из КНР, предъявлять отрицательный тест на COVID-19.