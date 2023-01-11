"Из них 2,423 млн человек воспользовались перелетами внутри РФ. Самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток", — сказал представитель компании.

По данным авиапредприятия, в 2021 году аэропорт обслужил 2,108 млн пассажиров. Таким образом, в прошлом году пассажиропоток вырос на 24,6%.

По словам представителя компании, в 2023 году аэропорт рассчитывает на пассажиропоток 3 млн человек. "Если откроется Китай, то, возможно, эта цифра увеличится", — добавил он.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара".