"Сослан Русланович по собственному желанию покинул пост директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности. Временно исполняющим обязанности директора департамента назначен Веригин Дмитрий Александрович", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития.

Сослан Абисалов возглавлял департамент с момента его создания в декабре 2022 года.

После перехода полномочий по регулированию туризма от Ростуризма в Минэкономразвития в ведомстве были созданы два департамента – развития туризма и реализации проектов в сфере туризма, их работа направлена на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и создание условий для развития туризма в стране.