"Особенностью этого года станет приготовление вареников по рецепту всех 89 субъектов РФ. Уже сейчас регионы присылают свои фирменные рецепты, по которым 14 января шеф-повара будут готовить и угощать всех желающих", — говорится в сообщении.

Все муниципальные образования Белгородской области, как и в прошлом году, представят на фестивале свои уникальные рецепты вареников с необычными начинками.

"Дегустация будет сопровождаться творческой презентацией, которую оценят члены экспертной комиссии. По итогу районы и городские округа наградят за самые вкусные вареники и лучшую творческую презентацию", — отмечается в пресс-релизе.

Часть приготовленных вареников передадут участникам СВО, в военные госпитали, пункты временного размещения, а также на "солдатский привал" (стационарный пункт помощи российским военнослужащим, участвующим в СВО).

Весь день на площадке фестиваля будут работать уличные театры и иммерсивные шоу. Гостей также ждут интерактивные программы и конкурсы, розыгрыши и викторины.

Ежегодный фестиваль вареников проводится в Белгороде с 2018 года. Кулинарный праздник завоевал гран-при национальной премии Russian Event Awards.