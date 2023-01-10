"Запрещено использование беспилотных гражданских воздушных судов над территорией республики. Исключения составляют суда, используемые федеральными, республиканскими и муниципальными госорганами, а также подведомственными им организациями. Под запрет также не подпадают беспилотники, используемые организациями ТЭК и теми, кто выполняет гособоронзаказ", — говорится в сообщении.

В свою очередь глава региона Сергей Меняйло объяснил введение ограничений необходимостью снижения уровня возможных угроз.

"Мы стремимся снизить уровень возможных угроз, не более того", — написал Меняйло в своем телеграм-канале.