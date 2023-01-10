Рейс будет выполняться один раз в неделю — по воскресеньям.

Авиакомпания также возобновит программу полетов на курорт с Дальнего Востока. Прямые перелеты из Хабаровска будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам, из Владивостока — по средам и субботам. Время в пути составит порядка 9-10 часов.

Перевозки по всем направлениям будут выполняться на дальнемагистральных лайнерах A330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономического класса.

В пресс-релизе отмечается, что iFly открыла перелеты с Дальнего Востока в Сочи в летнем сезоне прошлого года.

"Результат полетной программы показал высокий спрос среди жителей Хабаровского и Приморского краев на курорты Черноморского побережья", — приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании Кирилла Романовского.

Согласно информации на сайте сочинского аэропорта, в настоящее время прямых перелетов по вышеуказанным направлениям нет.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине.