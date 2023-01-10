"Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Домбай и Архыз. Также в числе востребованных у туристов направлений Тебердинский национальный парк и туркомплекс "Медовые водопады" с экстрим-парком", — говорится в сообщении.

В частности, за минувший год Домбай посетили 863 тыс. человек, "Архыз" — 852 тыс. туристов, а "Медовые водопады" — 208 тыс. экскурсантов.

Отмечается, что рост туристического потока в регион власти связывают с развитием инфраструктуры горнолыжных курортов и работой над повышением уровня сервиса.

По словам главы Минтуризма и курортов КЧР Расула Текеева, за прошлый год число мест размещения в Архызе увеличилось еще на 600 единиц, начала работать канатная дорога от верхней станции канатной дороги "Млечный путь" до высшей точки хребта Абишира-Ахуба на отметке 3150 метров.

"А в Домбае сейчас ведется строительство пятой очереди канатной дороги на склоне горы Мусса-Ачитара, которая будет отвозить туристов на самую высокую точку курорта на 3012 метров", — цитирует пресс-служба Текеева.

Туристов на курортах Карачаево-Черкесии принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью в 52 км.