"В детском лагере "Кипарисный" реконструирован четырехэтажный спальный корпус площадью более 750 кв. м. Здание предназначено для временного проживания более 40 детей в возрасте от 8 до 17 лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что реконструкция спального корпуса началась в 2017 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 30 декабря 2022 года.

Отмечается, что в 2021 году "Единому заказчику" передали 28 объектов "Артека" в разной стадии готовности. Завершить строительство всех объектов планируется в 2025 году.

Так, сейчас ведутся работы на объектах лагеря "Солнечный" общей площадью 60 тыс. кв.м, который сможет принимать более 1 тыс. детей в смену. На его территории будет построено 15 объектов, в числе которых -Центр инновационных образовательных технологий, корпуса для проживания, спортивный комплекс, столовая, медицинский центр. В настоящее время строители прокладывают инженерные сети и коммуникации. Также проводятся работы по берегоукреплению.

Напомним, лагерь "Артек" у поселка Гурзуф, организованный Обществом Красного Креста РСФСР, открыл первую смену 16 июня 1925 года. Тогда пионеров размещали в брезентовых палатках. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей в 2016 году он признан лучшим в России. Лагерь "Солнечный" является первым построенным с 1995 года на территории "Артека".