По его словам, на данный момент "нет прямой угрозы" Европе, однако для наблюдения за ситуацией ВОЗ необходимо получать более детальную информацию из Китая. Директор отметил, что нельзя ослаблять бдительность.

"Страны, принимающие меры предосторожности для защиты своего населения пока мы ждем более детальной информации в общедоступных базах данных, действуют не безосновательно", — заявил Клюге. Ранее США, Великобритания, Индия, Япония и другие страны объявили о введении некоторых ограничительных мер в отношении путешественников из Китая на фоне волны COVID-19.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. В декабре 2022 года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.