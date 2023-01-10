"Столицу Татарстана в период новогодних праздников — с 31 декабря по 8 января посетили около 160 тыс. туристов, что на 22 тыс. больше, чем годом ранее. Средняя загрузка средств размещения в период с 31 декабря по 8 января составила 78%. При этом основной пик бронирования пришелся на период с 3 по 5 января и составил в среднем 93%", — сказала Санникова на аппаратном совещании в мэрии города во вторник.

По ее словам, с каждым годом наблюдается увеличение спроса гостей города на проживание в съемных квартирах.

Традиционно самым привлекательным объектом для туристов остается Казанский Кремль, в котором в новогодние праздники побывали почти 190 тыс. человек — на 20,5% больше, чем годом ранее. Интерактивный музей "Городская панорама" в эти новогодние праздники посетило около 2,4 тыс. человек (на 35% больше, чем в аналогичный период 2022 года). А музей чак-чака в эти дни принял около 1,4 тыс. человек.

Она также сообщила, что загрузка ресторанов Казани в отдельные дни новогодних праздников составила 100%.

"Загрузка ресторанов, находящихся по маршрутам туристических потоков, в отдельные дни составила 100%. При этом по сравнению с прошлыми новогодними праздниками наблюдается снижение среднего чека, который составляет 750-800 рублей", — добавила Санникова.