Согласно данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 29 декабря 2022 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей, руководителем "Делотур" является Александр Шибанов.

Основным видом деятельности ООО указано вложение в ценные бумаги, среди других видов — деятельность в области права, услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита, управление холдинг-компаниями.

"Компания создана под возможные проекты в сфере круизного туризма, которые могут быть запущены в сотрудничестве с нашими партнерами из этой отрасли, а также администрацией Сахалинской области. Со своей стороны видим в этом направлении перспективу для расширения использования шиппинговых компетенций группы", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Дела".

Группа компаний "Дело" — российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, собственным флотом, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% — у государственной корпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление — холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports. В шиппинговое направление — "Сахалинское морское пароходство" (SASCO), одна из крупнейших судоходных компаний России.