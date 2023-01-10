Как сообщил оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai, в 2022 году восстановлено более 80% пассажиропотока, зафиксированного до пандемии в 2019 году (6,5 млн человек).

Число рейсов в минувшем году возросло на 48% — до 51 тыс. В прошлом году количество направлений достигло 98 против 92 в 2019 году, что считалось рекордом, отмечается в сообщении.

"Первый квартал 2022 года был не самым привлекательным для путешественников — тогда было много дополнительных проверок и ограничений из-за пандемии, что еще больше негативно сказалось на аэропортах и авиационном рынке в целом. Однако со второго квартала активность очень резко выросла, и до конца года литовские аэропорты продемонстрировали очень быстрое восстановление", — отметил начальник отдела развития маршрутов Lietuvos oro uostai Томас Зитикис.

В прошлом году в аэропортах было обработано 21 тыс. тонн грузов (рост почти на 4%).

В Литве действуют три международных аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге.