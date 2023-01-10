"После того, как власти Китая начали снимать ограничения на въезд, туроператоры возобновили работу по формированию туров и выложили на сайты первые турпакеты. Но продавать их фактически невозможно из-за отсутствия информации о сроках перезапуска выдачи туристических виз и поездок по безвизовым спискам. Сейчас туры могут приобрести только те, у кого уже есть туристические визы в Китай", — говорится в сообщении.

Как отмечают в АТОР, до пандемии пользовались популярностью сити-туры в Гонконг, Макао, экскурсионные программы по континентальному Китаю. Но самым популярным направлением в Китае был остров Хайнань, куда предлагались перелеты в том числе на чартерных рейсах.

"Основная часть турпотока из РФ на Хайнань прибывала на чартерах по безвизовым спискам, сформированным туроператорами. Действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках между РФ и Китаем было приостановлено в январе 2021 года. Сейчас эта процедура нуждается в "реанимации", туроператоры ждут информации о том, как вообще она будет работать в 2023 году", — говорится в сообщении.

Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский во вторник сообщил, что Ростуризм, Агентство по туризму Приморского края, Погрануправление ФСБ, таможенные органы, Роспотребнадзор, Ространснадзор и китайские власти ведут совместную работу для скорейшего восстановления туристических безвизовых обменов в рамках соглашения о безвизовых групповых турпоездках. По его словам, ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий – 23-24 января.

Китай с 8 января отменил ряд действовавших почти три года антиковидных ограничений, в том числе обязательный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Однако за 48 часов до прибытия иностранцам необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его в КНР.

Также китайские власти начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.