"В прошлом году были запущены новые рейсы и направления: S7 увеличила частоты, UTair открыл новые маршруты, "Аэрофлот" ввел дополнительный рейс на Москву, возобновила полеты авиакомпания NordStar. Аэропорт стал базовым для одного из крупнейших российских перевозчиков — авиакомпании Nordwind", — отмечает пресс-служба.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолёты.

Основной владелец аэропорта Новокузнецка — ООО "Сибирские аэропорты" ("СибАэро", владеет порядка 80% ООО "Аэрокузбасс", управляющего аэропортом Новокузнецка), которое планирует построить новый аэровокзал и ввести его в эксплуатацию в 2023 году. "СибАэро" принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг".