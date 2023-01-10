"В число самых популярных у организованных российских туристов новогодних направлений вошли Египет (29%), российские регионы (19%), Таиланд (15%), Турция и ОАЭ (по 14%). Средняя стоимость тура на курорты Египта составила 141 тыс. рублей (в прошлом году — 111 тыс. рублей), а самым высоким стал средний чек за тур в Таиланд — 231 тыс. рублей", — говорится в сообщении сервиса.

Среди российских направлений, по его данным, лидировали Санкт-Петербург (11%) и сразу несколько районов Сочи: Имеретинский (23%), Адлер (11%), Сочи-Центр (10%) и Красная Поляна (9%). Средний чек по этим курортам варьировался от 44 до 59 тыс. рублей. Наиболее дорогие туры приобретались в Красную Поляну, средний чек здесь составил 120 тыс. рублей.

"Для проживания на новогодние праздники россияне выбирали в основном отели 5* (30%) и 4* (32%). Путешествовали чаще всего парами (59%), в одиночестве (18%) или парами с детьми (14%). Средняя продолжительность тура составила 8 ночей, а глубина бронирования – 32 дня", — отмечают в компании.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что за рубеж на новогодние каникулы отправятся около 600 тыс. туристов, а число отдыхающих в России составит порядка 3 млн человек.

Что касается индивидуальных путешествий, то, по статистике "Росгосстраха", в прошедшие новогодние праздники россияне путешествовали по России (58,9%), Белоруссии (12,6%), съездили в Объединенные Арабские Эмираты (6,9%), Турцию (6,5%) и страны Шенгена (6%). Самостоятельные поездки россиян на Новый год традиционно были семьями, по 2-3 человека.

Самым распространенным риском в полисах для новогодних путешествий была "медицина", предусматривающая амбулаторное и стационарное лечение, экстренную стоматологию, транспортировку к врачу и постоянному месту жительства, включая сопровождение медперсоналом, и др. Далее следуют риски "несчастный случай" и "отмена поездки". Наименьшим спросом в новогодние каникулы пользовалось страхование гражданской ответственности и багажа.

Многие российские туристы расширили наполнение полиса ВЗР дополнительными опциями. В 70% полисов была включена опция "активный отдых", в 20% полисов – "алкогольное опьянение", 10% полисов дополнены опцией "хроническое заболевание" и 5% полисов – "пляжный отдых".

Россияне на новогоднем отдыхе чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке в связи с вирусными и простудными заболеваниями (около 30% обращений). Также очень часто они получали в новогодние каникулы различные травмы – ушибы, переломы, ссадины и растяжения. Такие жалобы фигурировали в 22% обращений к врачам. Еще около 10% обращений были связаны с болезнями ЖКТ.