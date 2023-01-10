"Отдых в глэмпингах в этом зимнем сезоне пользуется большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Так, в период новогодних каникул их загрузка составила 99%", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на территории Московской области расположены 43 глэмпинга, свыше 30 из которых работают в зимний период.

В 2022 году на территории региона открылось 14 глэмпингов более чем на 200 мест. На сегодняшний день Московская область является лидером среди регионов России по их числу на своей территории.