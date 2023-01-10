При этом переговоры с российской сетью "Вкусно — и точка", пришедшей на смену McDonald's в РФ, о работе под ее брендом не ведутся. "Вкусно и точка"- это российская сеть, у нас она не может так называться. Что это будет российская сеть — мы этот вопрос не рассматриваем", — сказал Машанов журналистам в кулуарах суда по делу владельца Food Solutions KZ, бизнесмена Кайрата Боранбаева.

Он отметил, что сейчас ведется работа над новым названием сети ресторанов.

"Мы занимается сейчас развитием локального бренда. Наша задача сейчас возобновить работу ресторанов под новым брендом. Возможно, сейчас без бренда, позже — под новым брендом. Потому что мы обеспечиваем порядка 2 тыс. рабочих мест. Мы и дальше выплачиваем все зарплаты, условия выполняем. Необходимо возобновить работы, чтобы все это продолжилось. Основная задача эта", — сказал Машанов.

При этом глава компании отметил, что в дальнейшем планируется развивать местное производство.

"А дальше развитие локальных поставщиков. И приведет ли оно к возврату бренда (McDonald's — ИФ-К) я сейчас говорить не могу, потому что я на своем уровне это не решаю. Возможно, если они убедятся, что условия соответствуют, возможно, какие-то геополитические вопросы будут решены, мы не исключаем такой вариант, но решать за них мы не можем", — добавил Машанов.

Как сообщалось ранее, американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's после 6 лет работы на казахстанском рынке уходит из страны. О прекращении сотрудничества с американским брендом Food Solutions KZ объявила на прошлой неделе. Такое решение McDonald's, по данным Bloomberg, приняла в связи с тем, что не может найти в Казахстане замену российскому мясу, ранее закупавшемуся для ее ресторанов в этой стране. Американская компания запретила казахстанскому франчайзи закупать мясо у российских поставщиков, отмечают источники Bloomberg. Сеть объединяла 24 заведения в Алма-Ате, Астане, Атырау, Актюбинске, Кустанае и Караганде.

В 2022 году McDonald's ушла с российского рынка в связи с ситуацией на Украине, продав бизнес в РФ и списав убытки на $1,2 млрд.

Свою работу казахстанские рестораны McDonald's приостановили еще в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками. Кроме того, ситуацию осложняла и судьба владельца франшизы McDonald's в Казахстане — Боранбаева. Боранбаев был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В сентябре Агентство по финмониторингу Казахстана объявило о завершении расследования дела. По данным ведомства, Боранбаев и ряд других лиц в 2019 году через подконтрольную компанию похитили средства госкомпании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа. Похищенные средства в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме.

Комментируя вопрос о работе на казахстанском рынке, владелец сети "Вкусно — и точка" Александр Говор ранее отмечал, что работа в этой стране для компании невозможна из-за договоренностей с McDonald's.

"Что касается Казахстана и где находится McDonald's... При подписании документов, которые я подписывал с головной корпорацией, я не имею права там находиться с новым брендом", — пояснил он.

Сеть "Вкусно — и точка" объединяет 840 заведений, в 2023 году планирует открыть 50 новых ресторанов.

55-летний Боранбаев — один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.