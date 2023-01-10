"По итогам 2022 года лидером турпотока в Анталью стала Россия с 3,033 млн туристов. Второе место заняла Германия (2,8 млн), замыкает тройку Великобритания (1,1 млн). Впервые четвертое место заняла Польша, откуда приехали 765 тыс. туристов. На пятом месте – эмигрировавшие этнические турки – 682 тыс.", — пишет портал со ссылкой на председателя рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

Всего Анталью по итогам года посетили 13,4 млн иностранных путешественников.

Как отметил Явуз, иностранный турпоток в Анталью по итогам 2022 года оказался лучше, чем в предыдущие два года, но все еще не достиг допандемийного уровня.

"Основной причиной стала потеря гостей из России из-за обострения конфликта в Украине. В 2019 году мы приняли более 5,5 млн россиян. Восстановление турпотока началось только в мае, и в итоге мы не досчитались 2,5 млн туристов из РФ", — сказал он.

По словам Явуза, туристы из Германии в минувшем году превзошли по турпотоку допандемийный 2019 год, а значит в 2023 году следует ожидать еще большего числа немцев. Также, по его словам, будет расти число туристов из Великобритании.