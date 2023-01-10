"10 декабря в 15:56 по местному времени самолет из Харбина прибыл в Хабаровск. Обратно из международного аэропорта Хабаровска рейс Hainan Airlines вылетел в 17:40 по местному времени", — сообщили в пресс-службе.

В Хабаровск прилетели 46 пассажиров, в Харбин отправились 129 человек.

Рейсы авиакомпании запланированы один раз в неделю, по вторникам. На маршруте задействовано воздушное судно Boeing 737-800.

Между тем, по данным министерства туризма Хабаровского края, запуск полетной программы не означает восстановления туристических обменов между Россией и Китаем. Сейчас в Генконсульство КНР в Хабаровске можно подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебных виз. По мнению экспертов, возобновление регулярного пассажиропотока между странами возможно к лету этого года.