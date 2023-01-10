"В 9 часов 55 минут два вертолета санавиации с медиками и спасателями на борту прибыли в поселок Каратайка. Пострадавшим оказывают специализированную помощь и готовят к перелету в лечебное учреждение Нарьян-Мара", — говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" уточнили, что по состоянию на 6 утра вторника один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Еще два — в тяжелом, четверо — в состоянии средней степени тяжести.

"Три пациента, чьи близкие проживают в Каратайке, уже отпущены домой, их состояние оценивается как удовлетворительное", — отметили в пресс-службе.

В свою очередь МЧС Коми сообщает, что для оказания помощи пострадавшим из Воркуты в НАО выдвинулись два вездехода "ТРЭКОЛ". Один из них с бригадой врачей, второй — с сопровождающими их спасателями.

9 января около 15:00 самолет Ан-2 совершил жесткую посадку недалеко от поселка Каратайка. На борту находились 12 человек. Двое из них погибли, 10 пострадали.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за обледенения самолета. Воздушное судно было рейсовым и эксплуатировалось АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.