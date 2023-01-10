"За время новогодних праздников на курортах Кубани уже отдохнули 430 тысяч туристов. Всего же в 2023 году край планирует принять не менее 17 миллионов человек", — цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время разрабатывается новая мера поддержки для отельеров, она касается субсидирования процентных ставок по кредитам. Это позволит запустить масштабную волну реновации номерного фонда, внедрить стандарты "все включено" и "ультра все включено", а также повысить "звездность" кубанских отелей.

В пресс-службе добавили, что в 2023 году также планируют увеличить протяженность пляжей на Черноморском побережье, а также обустроить терренкуры в Горячем Ключе и Геленджике.