Решение об этом было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

"Новый заказник площадью 2704 гектаров будет располагаться в Курортном и Выборгском районах. Он станет самой большой особо охраняемой природной территорией в Петербурге", — говорится в сообщении.

На территории будущего заказника, где относительно низок уровень антропогенного воздействия, находятся еловые, сосновые, березовые, осиновые и смешанные леса, водные объекты и болота, около семисот видов растений, лишайников и мхов. Там живут летучие мыши, куницы, ласки, норки, лоси, кабаны и другие млекопитающие, 128 видов птиц, в том числе редкие виды дятлов, куликов и сов, встречаются крупные хищные птицы, а также глухари, рябчики и тетерева.

На текущий момент в Петербурге насчитывается 16 особо охраняемых природных территорий, их общая площадь составляет 6507 га, или 4,5% всей площади города. С созданием Левашовского заказника площадь заповедных территорий города увеличится почти в полтора раза и превысит 9000 га. В Левашовском заказнике будут охраняться 17 видов растений и животных из Красной книги Петербурга, три из них также числятся в Красной книге России.

В заказнике запретят все виды деятельности, которые могут повредить природе, в том числе строительство, разведение открытого огня, замусоривание территории, рубку деревьев, кустарников, нарушение растительного покрова, уничтожение объектов животного мира.