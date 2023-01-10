Ранее региональное агентство международного сотрудничества сообщило об открытии с 8 января пассажирского сообщения через автомобильные пункты пропуска Пограничный (Приморский край) — Суйфэньхэ и Краскино (Приморский край) — Хуньчунь. Готовность возобновить работу официально подтвердили в Канцелярии пунктов пропуска провинций Хэйлунцзян и Цзилинь (КНР).

Крепский сообщил, что "в связи с увеличивающимся ажиотажем вокруг возобновления туристических обменов между РФ и КНР через автомобильные пункты пропуска на территории Приморского края", реализация соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года приостановлена с января 2021 года. Сейчас заверение списков групп для безвизовых туристических поездок не производится.

Ростуризм, Агентство по туризму Приморского края, государственные контролирующие органы (Погрануправление ФСБ, таможенные органы, Роспотребнадзор, Ространснадзор) и китайские власти совместно работают для скорейшего восстановления туристических безвизовых обменов в рамках соглашения о безвизовых групповых турпоездках.

"Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий — 23-24 января. По завершении данной работы самая полная информация будет размещена на официальном сайте агентства и доведена до туроператоров Приморского края и СМИ, " — уточнил Крепский.

Агентство по туризму Приморского края рекомендует туристам внимательно относится к предложениям туркомпаний и не вносить оплату за услуги без заключения официального договора и до появления официальной информации о режиме работы пунктов пропуска и формате осуществления турпоездок, добавил он.

Туристические компании края уже начали предлагать шоп-туры, экскурсионные и оздоровительные проездки в китайские города Суйфэньхэ и Хуньчунь.

Как сообщалось, первые пассажирские автобусы с гражданами КНР пересекли российско-китайскую границу в Приморье после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Также возобновило работу пассажирское направление в пункте пропуска Забайкальск-Маньчжурия, закрытого в феврале 2020 года из-за коронавируса. Здесь в первый день работы около 50 граждан КНР пересекли российско-китайскую границу.