"По предварительным данным, сегодня около 9 часов местного времени при выполнении разворота к исполнительному старту произошло выкатывание воздушного судна авиакомпании "Норд Стар", выполняющего рейс Норильск-Москва (Домодедово), за пределы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 116 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния.

Красноярским и Норильским транспортными прокурорами организованы проверки исполнения законодательства о безопасности полетов авиакомпанией и оператором аэропорта, осуществляются надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР сообщает, что в результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.