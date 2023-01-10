Четыре автобуса оформили сотрудники Уссурийской таможни в пункте пропуска МАПП Краскино, сообщила во вторник пресс-служба Уссурийской таможни.

Два автобуса оформлено на выезд в КНР, два — на въезд в Россию.

Всего через границу в пункте пропуска Краскино проследовало 28 граждан Китая: 10 человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию РФ.

Граждане КНР выезжали в Китай по рабочим вопросам и возвращались домой из России перед китайскими новогодними праздниками. Также пересекали границу сотрудники международных организаций.

На данный момент туристические группы границу не пересекают.

Возобновление работы пассажирского направления значительно облегчило работу водителей большегрузных автомобилей: отпала необходимость в перецепке автомобилей для их загрузки товаром на территории КНР.

В Приморье на границе РФ и КНР работают четыре автомобильных пункта пропуска — Пограничный, Краскино, Полтавка, Турий Рог, через которые осуществляется грузовое сообщение. Их пропускная способность составляет 282 транспортных средства в сутки в обоих направлениях.

Как сообщалось, Китай с 8 января также возобновил работу пассажирского направления в пунктах пропуска Забайкальск-Маньчжурия, закрытого в феврале 2020 года из-за коронавируса. В первый день работы около 50 граждан КНР пересекли российско-китайскую границу.

Накануне китайские власти приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии COVID-19. С 8 января лицам, прибывающим в Китай с отрицательным результатом теста на COVID-19, больше не нужно будет уходить на карантин после приезда в страну. В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев.