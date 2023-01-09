Отмечается, что самыми популярными местами у гостей и туристов были Казанский Кремль, который посетили 190 тыс. человек (плюс 18% к предыдущему году), остров-град Свияжск (38 тыс. человек, плюс 17% к предыдущему году), Великий Болгар (9,5 тыс. человек, плюс 31% к предыдущему году), Елабуга (7,5 тыс. человек, плюс 10% к предыдущему году).

Резиденцию Кыш Бабая в Новом Кырлае посетило 5 тыс. человек (+25% к предыдущему году).

В период новогодних каникул в Казань прилетели по четыре туристических чартера из Москвы и Санкт-Петербурга, прибыл один туристический поезд из Саратова. Как сообщалось, чартерные рейсы из двух столиц организовал туроператор FUN&SUN.

С 31 декабря по 8 января загрузка гостиниц республики составляла 76%, а с 3 по 7 января — 95%.