"В дни новогодних праздников — с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года — территорию музея-заповедника "Казанский Кремль" посетили более 230 тыс. человек, а на новогодней ярмарке во дворе Присутственных мест побывали 200 тыс. туристов и горожан", — говорится в сообщении.

Этой зимой впервые в качестве общественного пространства был открыт двор Присутственных мест. Здесь была установлена елка и проходили детские спектакли, экскурсии, театральные перформансы и музыкальные вечера. Также с переводом на русский жестовый язык провели экскурсию по двору и спектакль "Сон Дедушки Мороза — Кыш Бабай төше".