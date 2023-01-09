"К сожалению, подтвердилась информация о гибели пилота самолета и одного пассажира. Всех пострадавших (9 пассажиров и пилот) доставили в амбулаторию поселка Каратайка. Им оказывается медицинская помощь", — написал он в своем телеграмм-канале.

С родными пассажиров работает психолог МЧС. В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся два вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями. Они вылетят сразу же, как только позволят метеоусловия, добавил Бездудный.

В понедельник около 15 часов Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Двое погибли, еще четверо пострадали, сообщали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. Всего на борту находилось 12 пассажиров.

Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за обледенения самолета. Воздушное судно было рейсовым и эксплуатировалось АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.