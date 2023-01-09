Росту поездок поспособствует отмена практически всех ограничений на перемещение, вступившая в силу на минувших выходных.

В частности, одним из самых популярных направлений станет регион дельты реки Янцзы — ожидается, что число только железнодорожных поездок в регионе составит 60 млн, или около 80% от уровня доковидного 2019 года. Региональные операторы железных дорог планируют пустить дополнительные поезда, чтобы справиться с пассажиропотоком.

В этом году китайский Новый год выпадает на 22 января.