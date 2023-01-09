"С 1 по 8 января на курортах "Эльбрус" и "Ведучи" отдохнули почти на 10% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, "Архыз" удержал турпоток на прошлогоднем уровне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период пиковой загрузки — 2-5 января — "Архыз" ежедневно принимал почти по 10 тыс. гостей, "Эльбрус" — больше 5 тыс.

Гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов отметил, что дорожная ситуация на курортах постепенно улучшается.

"Так, новая перехватывающая парковка и объездная дорога помогли избежать пробок на поляне Азау в самые горячие дни. Задача на перспективу — увеличивать пропускную способность канатных дорог за счет строительства новых веток и новых зон катания. Работа в этом направлении ведется", — цитирует пресс-служба Юмшанова.