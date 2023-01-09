"В этом году мы начнем проектирование государственного краевого лагеря. На эти цели выделили 185 млн рублей. Это проект не одного года. Но когда мы его реализуем, получим региональную круглогодичную здравницу для одаренных детей. Новый лагерь сможет принимать почти 5 тыс. ребят в год", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что проект предполагает строительство спального корпуса для детей, жилого корпуса для персонала, лечебно-оздоровительного и крытого универсального спортивного комплекса, крытого бассейна и кванториума. Каждая смена, которая будет длиться 21 день, рассчитана на 320 школьников.